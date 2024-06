Escola 5.0 de Tecnologia e Idiomas de Itapevi oferece mais de 200 vagas em cursos profissionalizantes

A Escola 5.0 de Tecnologia e Idiomas de Itapevi está com inscrições abertas para 208 vagas em seis cursos profissionalizantes gratuitos. As oportunidades abrangem áreas como tecnologia, idiomas e desenvolvimento profissional, com matrículas disponíveis até o dia 5 de julho.

Os cursos oferecidos incluem Programação em Python, Redes de Computadores, Design de Jogos Digitais, Ética Profissional e Atendimento ao Público, Meu Primeiro Emprego – Trabalho em Equipe, e Inglês Básico. Cada curso tem requisitos específicos de idade e escolaridade, variando entre 14 e 16 anos como idade mínima e ensino fundamental completo.

As aulas serão ministradas em diferentes períodos e formatos para atender às necessidades dos alunos. Por exemplo, o curso de Programação em Python acontecerá no período noturno, de segunda a quinta-feira, enquanto o Design de Jogos Digitais será realizado aos sábados em período integral.

Para se inscrever, os interessados devem comparecer pessoalmente à Escola 5.0 de Tecnologia e Idiomas, localizada na Rodovia Engenheiro Renê Benedito da Silva, 279 – Cohab, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

Mais informações podem ser obtidas pelo e-mail [email protected] ou pelo telefone (11) 4450-6788. As aulas têm início previsto para julho e agosto, dependendo do curso escolhido.