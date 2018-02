Escola de Carapicuíba está em fase final de reforma para volta as aulas

No próximo dia 5, aproximadamente 18 mil alunos voltarão às atividades escolares no município de Carapicuíba. E para melhor acomodar os alunos, a escola infantil Maria José Abyaza, localizada na Cohab V, vem sendo reformada desde dezembro.

As ações, em fase final, incluem construções de rampas de acessibilidade; novo pátio coberto; pavimentação de nova quadra esportiva e de lazer; limpeza e troca dos forros, além da adaptação de toda jardinagem. A previsão é que as obras sejam concluídas antes do início das aulas.

Segundo o prefeito, Marcos Neves, as obras e manutenções proporcionarão aos alunos uma experiência mais completa e adequada, dentro e fora da sala de aula. “Um ambiente cuidado e apropriado pode influenciar na maneira como o aluno vê a escola, tornando o estudo mais agradável e leve, melhorando assim, seu desempenho pedagógico. Após colocarmos a casa em ordem no ano de 2017, vamos conseguir deixar as escolas do jeito que nossas crianças merecem”, afirmou.

Outras escolas da rede também receberão manutenções e melhorias importantes nos próximos meses. Diversas equipes, num cronograma diário, irão realizar operações como limpeza das caixas d’água; revisão das partes elétricas e hidráulicas; roçagem; poda de árvore; reparos de mobiliários e, vistorias nos sanitários e playgrounds.