Escola de Magia e Bruxaria volta ao SuperShopping Osasco

A partir das 16h desta sexta-feira (13), a Escola de Magia e Bruxaria do Brasil retorna ao SuperShopping Osasco. A atração está localizada no 1º e 2º Piso do empreendimento, com entrada de R$ 5 mais taxa de R$ 2,50, valores que serão destinados ao Banco de Alimentos da região.

O público pode participar de workshops especiais sobre feitiços, botânica, poções, adivinhações e dragonologia. Quem gosta de colocar a mão na massa, pode preparar sua própria varinha, ovos de dragão, imã de vassoura e chaveiro de caldeirão para pendurar em qualquer lugar.

Os campeonatos de xadrez gigante, boca do caldeirão, vila vareta e duelos de feitiços são atividades para aqueles que têm o raciocínio rápido. Já para registrar todos os momentos, o SuperShopping Osasco traz diferentes cenários instagramáveis.

Além disso, uma loja com produtos licenciados está disponível no espaço para quem quer garantir uma lembrancinha, como canecas, copos, bonecos, capas, varinhas e chaveiros.

A Escola de Magia e Bruxaria do Brasil permanece no empreendimento até o dia 5 de junho, de segunda-feira a sábado, das 13h às 19h, e aos domingos, das 11h às 21h. Além da entrada de R$ 5 mais R$ 2,50 de taxa administrativa, é necessário realizar um cadastro no site do shopping (https://conteudo.supershoppingosasco.com.br/escola-de-magia-e-bruxaria-2022).