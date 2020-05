Escola de música homenageia enfermeiros do hospital de campanha em Carapicuíba | vídeo

A escola de música Randal fez uma homenagem aos profissionais da enfermagem do Centro de Enfrentamento ao Coronavírus de Carapicuíba, pelo Dia Internacional da Enfermagem e Dia do Enfermeiro, celebrados nesta terça-feira (12).

Músicos da escola entoaram canções de agradecimento e de esperança dedicadas aos profissionais, linha de frente no combate à covid-19, que receberam as canções emocionados.

O Dia do Enfermeiro foi repleto de homenagens na região. Em Osasco, o prefeito Rogério Lins ressaltou o esforço e a dedicação da categoria durante a pandemia do coronavírus. “Parabéns a todos os Enfermeiros. Estes anjos de branco, que nessa pandemia em Osasco, já curaram 1089 pessoas”, escreveu. “O esforço, a competência e a solidariedade de cada um de vocês vão ficar para sempre em nossos corações”, completou o prefeito.

Em Barueri, profissionais contaram como é passar pela pandemia estando na linha de frente.

“Mais do que nunca, a categoria merece todas as homenagens, afinal, além de atuar na linha de frente nessa pandemia, representa o grupo mais numeroso do sistema de saúde”, escreveu a Prefeitura.

Em Cotia, o prefeito Rogério Franco, publicou um vídeo agradecendo aos profissionais da enfermagem do município. “Vocês são essenciais em todos os momentos e fazem diferença na saúde de Cotia”, escreveu.

O prefeito de Itapevi, Igor Soares, também expressou gratidão em suas redes sociais. “Tenham certeza que toda a cidade se orgulha muito de vocês, grandes guerreiros e anjos que também se dedicam para salvar vidas”.

Em Santana de Parnaíba, a Prefeitura fez uma galeria de fotos das equipes de saúde que atuam no município.