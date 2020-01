Escola do Varejo, do Instituto Grupo BIG, abre vagas para jovens em Osasco

Estão abertas as inscrições para as novas turmas de Osasco da Escola Social do Varejo (ESV), programa do Instituto Grupo BIG em parceria com o Instituto Aliança que prepara jovens para o mundo do trabalho, com foco no segmento varejista.

Podem participar da seleção jovens de 17 a 24 anos que estejam cursando o 3º ano do Ensino Médio na rede pública ou que já tenham concluído. São oferecidas 100 vagas na cidade, sendo 50 no período matutino e outras 50 no vespertino.

Em 2020, a ESV completa uma década de existência e entre seus diferenciais estão o foco do desenvolvimento de competências socioemocionais e o alto índice de inserção dos jovens no mercado de trabalho, de 80%, a maioria em empresas de médio e grande porte.

Publicidade

Na primeira etapa, os candidatos devem preencher o formulário de inscrição online, disponível neste link. As inscrições vão até o dia 9 de fevereiro, às 23h59.

A etapa seguinte inclui prova escrita, dinâmica de grupo e entrega de documentação (cópia de RG, CPF, comprovante de residência, atestado de matrícula e boletim escolar, título de eleitor, foto 3×4, certificado de reservista e carteira de trabalho).

Os pré-selecionados para essa fase serão divulgados no dia 10 de fevereiro, a partir das 17h, em um post na página da ESV no Facebook.

O início das aulas está previsto para a segunda semana de março. A ESV oferece auxílio-transporte, material didático, uniforme e lanche para seus alunos.