Escola infantil em Cotia ganha nova estrutura e amplia capacidade de atendimento

A Prefeitura de Cotia concluiu recentemente a reforma e ampliação do Centro Educacional Dr. Délio Lima Júnior, localizado no Jardim Japão, que atende crianças do Berçário ao Jardim II, aumentando sua capacidade de atendimento de 290 para mais de 400 alunos.

Inaugurada em 2001, a escola demandava uma reestruturação para acompanhar o crescimento populacional da área. Jismário Gomes, diretor da unidade desde sua fundação, destacou a importância da obra: “Ao longo dos anos, vimos o número de alunos crescer bastante. A nossa escola já não comportava mais a demanda e se fazia necessária esta ampliação.”

As melhorias incluem a construção de novas salas de aula, uma rampa coberta conectando os dois blocos do edifício, e uma sala de multimídia. Além disso, a reforma contemplou a troca completa do telhado e do piso, construção de novos banheiros, ampliação e cobertura do refeitório, e a adição de uma lavanderia.

O projeto também incluiu a revisão de toda a instalação elétrica, nova pintura interna e externa, e substituição do forro. Para os menores, o espaço do Berçário e Maternal foi equipado com um solarium e lactário.