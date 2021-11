Escolas de Barueri recebem mais 7,5 mil computadores

A Secretaria da Educação de Barueri recebeu 7.500 computadores chromebooks que serão utilizados por professores e alunos da rede municipal. Agora, as 110 escolas possuem, juntas, 30 mil equipamentos para continuar a implementação de tecnologia nas aulas.

O secretário de Educação, Celso Furlan, acompanhou a chegada dos novos computadores, na última quarta-feira (17). “Investir em educação tecnológica de qualidade, na formação de professores e escolas bem estruturadas é garantir ensino de qualidades para todos os estudantes”, disse.

O chromebook é uma espécie de notebook com maior integração do sistema operacional Chrome. Além de ser mais rápido e resistente, o equipamento oferece diversas vantagens ao usuário, pois também permite a utilização de alguns aplicativos e funções no modo off-line.

