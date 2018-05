Escolas de Barueri voltam a ter aulas amanhã

Com a greve dos caminhoneiros aparentemente no fim, a Prefeitura de Barueri informa que na terça e quarta-feira (dias 29 e 30) as aulas voltarão à normalidade em todos os períodos nas Emeis (escolas municipais de Educação Infantil) e maternais.

ATUALIZAÇÃO (16h): A Prefeitura divulgou inicialmente que as aulas também voltariam na Fieb, mas depois decidiu manter a suspensão. Nas Escolas Municipais de Ensino Fundamental (Emefs) as aulas seguem suspensas nestes dois dias e serão repostas em datas oportunas com comunicação prévia, sem prejuízo ao calendário escolar.

O transporte escolar gratuito para as Emeis e maternais funcionarão normalmente.

Na quinta e sexta-feira já não havia aulas previstas em função do feriado prolongado. Quinta-feira é feriado de Corpus Christi e sexta já seria dia sem expediente, conforme o decreto municipal 8.744/2018, de 23 de abril de 2018.

“A Prefeitura de Barueri tem trabalhado para reduzir os impactos da crise de desabastecimento para a população, mantendo em funcionamento quase todos os serviços”, diz nota da administração municipal.

Veja como fica o funcionamento dos serviços em Barueri:

Transporte público

Enquanto for necessário o racionamento de combustível, os ônibus que fazem as linhas municipais permanecem funcionando com a programação usualmente adotada aos sábados (60% da frota).

Saúde

Os serviços emergenciais de saúde como Prontos-Socorros, Farmácia Municipal e ambulâncias funcionam sem interrupção, mesmo no feriado e no fim de semana. As UBSs atendem normalmente nos dias com expediente, ou seja, até quarta-feira.

Escolas de esporte

As aulas das escolas de esporte do programa Barueri Esporte Forte seguem suspensas em todas as modalidades.

Pessoas com deficiência

A SDPD suspendeu por tempo indeterminado as oficinas de cultura e esporte e as atividades do CAIPD – Centro de Atendimento Integral à Pessoa com Deficiência.

Segurança e Mobilidade Urbana

A Guarda Municipal, o Demutran, a Defesa Civil e a Guarda Ambiental continuam normalmente com suas rotinas de patrulhamento, operações, vistorias e atendimento a ocorrências.

Parques Municipais

Os parques Municipal e Ecológico abrem regularmente até quarta-feira. Quinta e sexta seguem o horário de fim de semana: 6 às 19h (Dom José) e 9 às 17h (Tietê).

Coleta de lixo

Tanto a coleta de lixo quanto a coleta seletiva seguem sem alterações.

Repartições e Ganha Tempo

Todas as secretarias municipais (incluindo suas repartições) e o Ganha Tempo funcionam regularmente dentro de suas rotinas, com atendimento ao público normal e com todos os serviços disponíveis.

Escolas

– Aulas normais nas unidades:

Fieb (ITBs, Maria Theodora e Dagmar);

EMMEIs: Professora Maria José de Barros (Vila São Jorge) e Maria de Menezes Bezerra (Jardim São Vicente de Paula);

Emeiefs (apenas a Educação Infantil): Benedito Adherbal Farbo (Vale do Sol), Dorival Faria (Jardim Tupanci), Professor Eneias Raimundo da Silva (Bairro dos Altos), João Tiburcio Silva Filho (Chácaras Marco), José Emídio de Aguiar (Jardim Maria Tereza), Professor Taro Mizutori (Vila São Luiz) e Engenheiro Yojiro Takaoka (Aldeia da Serra).

Emeis: Alfredo do Carmo Alfredo do Carmo (Vila Nova), Anna Irene Mazaro de Freitas (Jardim Paulista), Benedito Venâncio (Jardim Reginalice), Complexo Professor Carlos Osmarinho de Lima (Jardim Flórida), Décio Trujillo (Vila Militar), Professora Elaine Calsolari (Jardim Maria Helena), Eminoldo Harger (Parque Imperial), João Batista Pazinato Jr (Nova Aldeinha), João Evangelista de Oliveira (Jardim Mutinga), João Fernandes (Parque dos Camargos), Lucineia de Oliveira (Vila Ceres), Complexo Professora Maria Meduneckas (Jardim Silveira), Padre Renaldo Cruz (Jardim do Libano), Ricardo Peagno (Jardim Belval), Rogélio Lopez Recarey (Vale do Sol), Roque Soares Souza (Parque Imperial), Takechi Takau (Vila São Silvestre) e Thomaz Victoria Rodrigues (Jardim Audir).

EMMs: Aparecida Conceição Soares Akyama (Jardim Belval), Aracy Martins de Lima (Jardim Belval), Professor Carlos Osmarinho de Lima (Jardim Flórida), Egle Aparecida Rodrigues Campos (Jardim Audir), Eliane Castanon Pereira (Chácaras Marcos), Joaquim Soares (Jardim Iracema), Leonardo Augusto M. dos Santos (Jardim Paraíso), Professora Luzia das Graças Barbosa Pereira (Vila Ceres), Maria Andrelina V. Nastureles (Recanto Phrynéa), Maria Dolores Zendron Penteado (Engenho Novo), Maria José Damasceno Santos (Vila Boa Vista), Complexo Professora Maria Meduneckas (Jardim Silveira), Maria Rosa Ferreira (Jardim Mutinga), Mário Bezerra (Parque Viana), Marisa Odaine de Oliveira Molina (Jardim Itaparica), Marly Teixeira de Almeida (Jardim Paulista), Matilde Abreu de Moraes (Vila Barros), Roberto Griti Medeiros (Jardim Maria Helena), Valdineia de Fátima Cassoli (Vila Engenho Novo), Vale do Sol (Vale do Sol) e Vitoria Regiani Assenza de Moura (Jardim Iracema).

Maternais geridas por organizações sociais: Cleide Rodrigues Fagundes (Recanto Phrynéa), Evelyn Mosse Barreiro (Bairro dos Altos), Capitão Guilherme A. Siqueira (Jardim Esperança), Ilda Martins Holanda da Silva (Parque dos Camargos), Maria do Carmo da Silva (Jardim Líbano), Lázara Augusta C. Sabatine (Parque Imperial), Luzia Maria da Conceição Lima (Vila Márcia), Nadir Adolfina Pereira (Jardim Mutinga), Nelson Marques (Parque Imperial), Wandeir Ribeiro (Vila São Luiz) e Zilá Marques de Castro (Parque Imperial).

– Aulas suspensas:

Todas as Emefs

Quinta e sexta:

Não haverá aulas