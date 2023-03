Escolas de Osasco abrem 200 vagas de estágio em pedagogia com bolsa de R$ 1,2 mil

Escolas de Osasco abrem 200 vagas de estágio em pedagogia com bolsa...

A Secretaria de Educação de Osasco está com 200 vagas de estágio em pedagogia abertas. A bolsa é de R$ 1.212 e os estagiários recebem ainda auxílio transporte mensal de R$ 230.

As oportunidades são destinadas a estudantes de Pedagogia matriculados do 1º ao 4º semestre no período noturno ou EaD.

As vagas são para atuar nas escolas de Educação Infantil e Ensino Fundamental da rede municipal de ensino de Osasco, auxiliando alunos com deficiência e Transtorno do Espectro Autista (TEA). Metade das oportunidades (100) são para estágio das 7h às 13h e a outra parte (100), das 12h30 às 18h30.

Os interessados nas vagas de estágio em Osasco devem enviar o currículo para o e-mail gestaodeestagios.sed@osasco.sp.gov.br, mencionando no assunto “Vaga de Pedagogia”.