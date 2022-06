Escolas de Osasco, Barueri e região retomam uso de máscara para conter novos casos de covid-19

Diante dos casos de covid-19 nas escolas da rede municipal de ensino de Osasco, Barueri, Carapicuíba e Itapevi, a recomendação do uso de máscara de proteção foi retomada. Em Osasco, a medida tornou-se obrigatória no período de 15 dias, de acordo com decreto publicado na sexta-feira (3).

publicidade

Neste mês de junho, foram notificados 778 casos de covid-19 entre estudantes e profissionais da educação de Osasco, de acordo com a administração municipal. Nas escolas de Barueri, a média diária é de seis novos casos. Em Itapevi, a rede municipal de ensino tinha, até esta terça-feira (7), 38 afastamentos pela doença.

Já a Prefeitura de Carapicuíba não enviou as informações solicitadas pelo Visão Oeste até o fechamento desta matéria. No mês passado, duas escolas da rede estadual, uma na Cohab e outra no Centro, chegaram a suspender as aulas devido aos casos da doença. Não há informações oficiais sobre suspensão das aulas nas escolas municipais.

publicidade

Em todos as cidades mencionadas, além da recomendação do uso de máscara por todos os alunos e funcionários das escolas, as Prefeituras reforçaram os protocolos sanitários, tais como uso de álcool gel e respeito ao distanciamento, para conter a disseminação do vírus em ambiente escolar.

A Prefeitura de Osasco afirma que “na rede municipal de ensino não houve suspensão de aulas, fechamento de unidades e implantação de ensino remoto em razão da covid-19”. Além disso, os casos confirmados da doença são acompanhados pelas secretarias de Educação e de Saúde.

publicidade

Vacinação

Preocupados com o aumento de casos da doença, os gestores orientam ainda a população sobre a importância de manter o esquema vacinal completo. A vacinação contra a covid-19 continua em todas as cidades mencionadas.

Sobre a imunização na faixa etária escolar, a Prefeitura de Osasco ressaltou que a vacinação não é obrigatória “porém, intensificamos as orientações e os pedidos para adesão às doses de cobertura adequada”. Até o momento foram vacinados 23.455 alunos de 12 a 17 anos com a terceira dose na cidade.

Em Itapevi, “os alunos da rede municipal de ensino (Ciclo I do Ensino Fundamental) têm, em sua maioria, entre 6 e 11 anos de idade. Para este público, a recomendação da Anvisa é de apenas duas doses da vacina contra a covid-19”, completa a Prefeitura.