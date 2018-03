Escolas de Osasco e Barueri participam do projeto “Eletropaulo nas Escolas”

Neste mês de março, a empresa Eletropaulo iniciou o projeto “Eletropaulo nas Escolas” que promove ações educativas para formar professores e orientar alunos, incentivando mudanças nos hábitos de consumo e a manutenção do uso racional da energia elétrica. Cerca de 300 escolas de São Paulo estão participando, entre elas escolas das cidades de Barueri e Osasco.

A novidade desta edição é a criação de um módulo digital, que tem o objetivo de envolver um número ainda maior de educadores e estudantes para o uso eficiente e seguro da energia elétrica e da água, tanto no ambiente escolar quanto em suas residências. Nesse modelo, o desenvolvimento e o acompanhamento das atividades serão realizados à distância e em escolas que já tenham participado do módulo presencial do projeto.

Neste ano, cerca de 2.100 professores serão capacitados, sendo 600 no modelo presencial e 1.500 no modelo EaD (Educação à Distância). A expectativa é que 200 mil alunos sejam envolvidos diretamente nas atividades do projeto. Tanto as escolas do modelo presencial quanto as do modo EaD terão à disposição uma plataforma online que oferecerá material interativo composto por aulas e vídeos, de forma que seja possível orientar os participantes ao longo de toda a jornada do projeto.

A plataforma será responsiva, ou seja, se adequará automaticamente ao dispositivo do usuário (computador, tablet, celular) seja do professor ou do aluno. Os professores poderão contar, também, com uma Central de Relacionamento do projeto.