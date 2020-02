Escolas de samba de Barueri desfilam neste fim de semana

Neste final de semana, tem carnaval em Barueri. As oito escolas de samba da cidade vão desfilar neste sábado e domingo (23), das 16h às 22h, em frente ao Ginásio Poliesportivo José Corrêa. A entrada é gratuita.

No sábado, as escolas de samba Ganga, Cadência Paulista, Mocidade Marihá e Unidos do Belval vão apresentar suas alegorias e enredos carnavalescos ao público.

Já no domingo, será as vez das escolas União das Vilas, Verde e Rosa, Oba Oba e Engenho da Gente agitar a avenida.

Publicidade

O evento é uma realização da Liga Independente das Escolas de Samba, com o apoio da Prefeitura de Barueri, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo.

Confira a programação completa do desfile das escolas de samba de Barueri:

Sábado (22/02)

18h – Ganga

18h45 – Cadência Paulista

19h45 – Mocidade Marihá

20h45 – Unidos do Belval

Domingo (23/02)

18h – União das Vilas

18h45 – Oba Oba

19h45 – Verde e Rosa

20h45 – Engenho da Gente