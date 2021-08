Escolas e creches municipais de Cotia retomam aulas presenciais

Creches e escolas municipais de Cotia retomaram, nesta segunda-feira (2), as aulas presenciais, que estavam suspensas desde março do ano passado, devido à pandemia de covid-19.

A volta das aulas presenciais na rede municipal de Cotia acontece em esquema de rodízio organizado por cada unidade escolar, que poderá receber até 50% de sua capacidade de alunos.

Foram retomadas as atividades presenciais da creche ao Ensino Fundamental II. Atividades remotas continuam pela plataforma Google Classroom com a publicação semanal de atividades assíncronas e roteiros de estudo.

A retomada acontece com sistema híbrido de ensino, garantindo aos pais e alunos a possibilidade da manutenção do atendimento escolar remoto.

Neste primeiro dia de aula presencial, o secretário de Educação, Luciano Corrêa, percorreu diversas unidades escolares para conferir o andamento da retomada.

“Percebemos a alegria dos alunos e de colaboradores de poderem estar de volta à escola, em uma sala de aula. Todo o protocolo foi respeitado. Vamos avaliar o resultado deste primeiro dia e vamos ajustando, no que for necessário. Mas, em princípio, a avaliação é bastante positiva”, comentou Corrêa.

As escolas passaram por adequações, as carteiras estão distribuídas de forma que seja respeitado o distanciamento entre os alunos, há disponibilidade de álcool gel para alunos e professores, além disso, as escolas contam com termômetro para aferir a temperatura dos alunos na entrada da escola.