Escolas e órgãos públicos só funcionam à tarde nesta quarta-feira devido ao jogo Brasil x Jamaica pela Copa do Mundo

Escolas e órgãos públicos estarão fechados na manhã desta quarta-feira (2) para que todos possam acompanhar e torcer pelo Brasil, que enfrenta a Jamaica em jogo decisivo pela Copa do Mundo Feminina, disputada na Austrália e Nova Zelândia.

Na terceira e última rodada da fase de grupos da competição, a seleção brasileira precisa da vitória para avançar às oitavas de final.

O terceiro compromisso do Brasil na Copa será realizado no estádio Estádio Retangular, em Melbourne, na Austrália, à partir das 7h (horário de Brasília).

O confronto entre as brasileiras e as jamaicanas terá transmissão ao vivo da Globo, do Sportv, e na Cazé TV, no Youtube.

A França lidera o Grupo F, o grupo do Brasil, com quatro pontos, seguida da Jamaica, com a mesma pontuação. Já o Brasil é o terceiro colocado, com três pontos, enquanto o Panamá não somou nenhum e já está eliminado.

