Escolas municipais de Osasco terão monitoramento 24 horas

As escolas da rede municipal de ensino de Osasco contarão com monitoramento 24 horas. A informação foi divulgada pelo prefeito Rogério Lins (Podemos), na noite desta segunda-feira (25).

As câmeras de monitoramento serão ligadas ao Centro de Operações Integradas (COI), uma das centrais de segurança pública e de mobilidade urbana mais modernas do Estado de São Paulo. “Mais segurança aos alunos e profissionais da educação, além do controle de acesso, controle de furtos e vandalismos”, explicou Rogério Lins, nas redes sociais.

A instalação dos equipamentos de segurança nas escolas de Osasco deve acontecer de forma gradativa durante todo o ano de 2022.

