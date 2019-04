Escolas públicas de Itapevi e Carapicuíba recebem oficinas culturais de fotografia

A fotografia transforma as pessoas e permite que enxerguem o mundo com mais sensibilidade, unindo arte e educação na mesma ferramenta. Buscando ampliar a percepção dos jovens, o Ministério da Cidadania e Instituto CCR levam o projeto FotoArte, da ONG ImageMagica, para estudantes de escolas públicas.

Com patrocínio da CCR ViaOeste e CCR RodoAnel, concessionárias fiscalizadas pela ARTESP, o projeto passou por Itapevi e Carapicuíba em abril, nas escolas Prof. Irany Toledo Moraes e Miguel Costa Júnior.

Durante as oficinas, educadores da organização ensinam técnicas de fotografia para os participantes e os desafiam a utilizá-la forma crítica e reflexiva. A etapa teórica da aula acontece dentro de um caminhão especialmente adaptado, que simula o interior de uma câmera fotográfica. Em seguida, os jovens fotografam, legendam e expõem suas criações na própria escola.

Sergio Ribeiro, gestor de Comunicação e Relações Institucionais da CCR ViaOeste e CCR RodoAnel, explica a importância de contribuir com o desenvolvimento social das cidades atendidas pelas rodovias. “Ao aprender a observar, o jovem descobre maneiras mais relevantes de atuar em sua própria realidade. Nosso propósito é criar caminhos para que desenvolvam a cultura e a cidadania”, reforça o gestor.

Além de ensinar técnicas fotográficas, o projeto FotoArte tem como principal objetivo mudar a forma com que as pessoas se relacionam com essa ferramenta, percebendo o poder que ela tem de transmitir mensagens relevantes e mudar realidades.

“O impacto do projeto nas escolas é incrível. No momento da exposição, os alunos percebem o quanto é importante a mensagem que eles passaram por suas fotografias, a importância do que eles pensam e o valor da opinião deles dentro da escola”, conta Andreza Portela, coordenadora do núcleo educacional da ImageMagica.

Uma imersão imagética

O mergulho no universo das imagens acontece do início ao fim das oficinas. Os estudantes têm contato com a história da fotografia e dicas de como usar a ferramenta no dia a dia.

Depois, entram na câmara escura, ambiente instalado no caminhão que simula o interior de uma máquina fotográfica gigante. Ali, eles conseguem ver, ao vivo, a imagem de fora do caminhão sendo projetada exatamente como acontece dentro das câmeras fotográficas, que é o mesmo dos nossos olhos.

Botando a mão na massa

Com todo esse novo conhecimento em mãos e um celular disponibilizado para a oficina, cada participante vai fotografar o tema “O que representa o futuro para você”.

Eles utilizam o aplicativo Camino, desenvolvido pela ImageMagica, e também produzem uma legenda sobre o tema. As imagens são impressas e entregues aos novos fotógrafos.

Aprendizado para os professores

As oficinas do FotoArte também serão direcionadas para os professores das escolas, que são capacitados com conteúdo exclusivo. O objetivo é incentivar o uso da fotografia como ferramenta de ensino dentro da sala de aula para suas próprias disciplinas.

Ideias para o mundo

Ao final das oficinas, o material produzido pelos alunos será exposto em formato de lambe-lambe ou varal. A ideia é incentivar a visitação da comunidade, aumentando o impacto das fotografias e das mensagens criadas.

ImageMagica

Fundada pelo fotógrafo André François, a ImageMagica tem como missão promover o desenvolvimento de pessoas utilizando a fotografia como ferramenta de transformação e empoderamento.

A ONG desenvolve ações nas áreas de educação, saúde e cultura, atuando em diferentes causas. Com a convicção de que a transformação começa pelo olhar, a ImageMagica estimula as pessoas a perceberem mais atentamente seu entorno e, com essa reflexão, mudar a si próprias e o ambiente onde vivem. Desde 1995, já foram mais de 370 mil olhares transformados com projetos realizados em 15 países.

Site: www.imagemagica.org

Redes Sociais: www.facebook.com/imagemagicapage / www.instagram.com/imagemagica