Esgotados: série revela cotidiano dos profissionais de Itapevi durante pandemia

A Prefeitura de Itapevi lançou nas redes sociais a série “Esgotados – Suor, Lágrima e Dor”. Criada por Jaime Kislansky e dirigida por Silô Moreno, a produção conta com depoimentos reais de heróis que colocam suas vidas em risco para salvar outras vidas (assista abaixo).

Serão seis episódios de aproximadamente um minuto cada, publicados a cada dois dias em suas redes sociais, com relatos de profissionais em meio à pandemia de covid-19. “É uma forma de homenagearmos esses profissionais e, por outro lado, conscientizar as pessoas sobre a importância da não aglomeração e do uso constante de máscara e álcool em gel. Essa série mostra a realidade da cidade, o que acontece diariamente no sistema de saúde e cemitério do município”, explica o prefeito Igor Soares (Podemos).

O primeiro episódio mostra o relato de Leandro Reis, motorista do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) de Itapevi. Ele detalha o drama diário do serviço em meio ao caos da doença, como o congestionamento de atendimento recebidos pela Central, desgaste físico e emocional, além do estarrecimento de saber que a covid pode hospitalizar até mesmo bebês.

O profissional ainda chama a atenção para festas clandestinas e a promoção de aglomeração como alguns dos grande obstáculos e desafios a serem superados pela sociedade. O primeiro episódio já está disponível nas redes sociais da Prefeitura de Itapevi.

Já o segundo episódio, publicado nesta sexta-feira (9), mostra o relato de um coveiro. Ainda vão ao ar os depoimentos de uma reguladora de vagas (11 de abril), de um enfermeiro (13 de abril), de um fisioterapeuta de UTI (15 de abril) e de um médico (17 de abril), que será o último episódio da produção. Segundo a administração municipal, o material será reunido em curta-metragem completo no futuro.

Saiba como receber os vídeos da série via WhatsApp

Se você tem interesse em obter o material exclusivo, mande uma mensagem para o Whats App (Zap) da Prefeitura para o número (11) 99947- 6789. Este é um serviço de envio de comunicação criado desde 2019 junto à população e que tem como objetivo otimizar o atendimento ao público, não havendo interações neste canal.

