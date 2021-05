Espaço do Trabalhador reúne 96 vagas abertas

O Espaço do Trabalhador, mantido pela Prefeitura de Taboão da Serra, reúne esta semana 76 vagas de emprego. São 46 oportunidades para ampla concorrência e 30 exclusivas para pessoas com deficiência (PCD), para o cargo de Assistente Administrativo.

Das vagas para ampla concorrência, os cargos com mais oportunidades de emprego são para operador de loja e para operador de caixa de supermercado, com 10 vagas cada, seguido de açougueiro, com seis oportunidades, e balconista de açougue, com três. Para empacotador/estoquista e líder de frios há duas oportunidades para cada.

Já para os demais cargos há uma oportunidade para cada: ajudante de manutenção; ajudante geral com CNH; auxiliar de almoxarifado; auxiliar de RH; balconista de loja; gerente de loja; líder de açougue; líder de mercearia; limpador de vidros; projetista 3D; serralheiro; e supervisor com CNH.

Interessados que atendam ao perfil das vagas devem encaminhar currículo, até o dia 7 de maio, pelo e-mail sde.cv@ts.sp.gov.br .