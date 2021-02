Espaço do Trabalhador tem 164 vagas de emprego e estágio em Taboão da Serra

O Espaço do Trabalhador de Taboão da Serra anunciou nesta quarta-feira (17), que está com 164 vagas de emprego e estágio abertas. Das oportunidades, há nove exclusivas para pessoas com deficiência (PCD).

Há vagas disponíveis para operador de sistemas (39), controlador de acesso (15), motorista (15), supervisor de atendimento (10), operador de empilhadeira (5), ajudante de montagem (4), marceneiro (6) e auxiliar de limpeza (3).

Há ainda uma vaga aberta para os cargos: ajudante de obras, analista de teste (automação), arquiteto Java-Oracle, assistente operacional, auxiliar de cozinha, montador de painéis luminosos, desenvolvedor CRM Dynamics, desenvolvedor Java, empacotador, atendente de balcão, especialista de requisitos, especialista de TI, analista funcional, motorista de ambulância e porteiro.

Já para quem está em busca de estágio, há oportunidades para estudantes de Pedagogia (15), Serviço Social (15), Administração ou Recursos Humanos (10) e Arquitetura ou Engenharia Civil (2).

Como se candidatar às vagas de emprego e estágio:

Os interessados devem encaminhar currículo para o e-mail sde.cv@ts.sp.gov.br, da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda. É necessário colocar no assunto do e-mail o cargo para o qual deseja se candidatar.

De acordo com o Espaço do Trabalhador de Taboão da Serra, as vagas são válidas até sexta-feira (19). Mais informações podem ser obtidas por meio do telefone (11) 4788-7888.

Serviço

Espaço do Trabalhador de Taboão da Serra / E-mail: sde.cv@ts.sp.gov.br

Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda

Endereço: Rua Cesário Dau, 535, Jardim Maria Rosa / Telefone: (11) 4788-7888

