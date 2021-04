Espaço do Trabalhador tem 90 vagas de emprego abertas em Taboão da Serra

O Espaço do Trabalhador de Taboão da Serra anunciou que tem 90 vagas de emprego abertas. As oportunidades, disponíveis até o dia 30 de abril, são para preencher o quadro de funcionários de empresas de comércio e serviço na região.

Do total de vagas anunciadas, 60 são para ampla concorrência e 30 para pessoas com deficiência (PcD). O Espaço do Trabalhador destaca que todas as oportunidades PCD são para o cargo de Assistente Administrativo.

Já as oportunidades para ampla concorrência são para Operador de Loja (10), Operador de Caixa de Supermercado (10) e Operador de Caixa de Loja (8), Atendente de Loja (6), Estoquista (6), Açougueiro Pleno (6), Balconista de Açougue (3), Líder de Frios (2) e Serralheiro (2).

Há ainda uma vaga disponível para os cargos de Ajudante de Confeiteiro, Ajudante de Padeiro, Motoboy, Motorista – Operador de Caminhão Auto Vácuo, Gerente de Loja, Líder de Açougue e Líder de Mercearia.

Como se candidatar às vagas de emprego:

Os interessados devem encaminhar currículo para sde.cv@ts.sp.gov.br. As vagas são válidas até o dia 30 de abril e a lista completa está disponível no site da Prefeitura de Taboão da Serra (www.ts.sp.gov.br).

Devido às medidas de restrição contra a covid-19, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda tem realizado somente atendimentos remotos, que funcionam de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, através do site https://taboaodaserrasde.wixsite.com/desenvolvimento.

“Pelo do chat, os servidores atendem os moradores em tempo real. As triagens e encaminhamentos às empresas estão sendo feitos à distância”, afirma a secretária de Desenvolvimento Econômico, Adriana Barcellos.

Pelo site também é possível agendar o atendimento para dar entrada no seguro desemprego, cadastrar currículo e obter informações de outros serviços.

