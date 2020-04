Espaço em Cotia oferece atendimento psicológico online grátis durante quarentena

As terapeutas do Espaço Vida, Saúde & Acolhimento, em Cotia, estão realizando orientação psicológica online gratuita a quem precisar durante todo o período de quarentena contra o novo coronavírus (covid-19).

O atendimento solidário será realizado pela equipe de terapeutas, com psicólogas, alquimistas e coach do Espaço Vida. Para ser atendido, basta entrar em contato por meio do número de telefone (11) 997403 3440 ou contato@espacovida39.com.br.

Também é possível enviar uma mensagem diretamente para as terapeutas alquimistas Sandra Holtz (11) 97148-5948 e Marcia Holtz (11) 99919-8688; psicólogas Melissa Issler (11) 99677-6207, Maria Luiza da Silva (11) 99666-9367, Larissa Marques (11) 99553-8989, Fernanda Andrade (11) 98705-1537 e Juliana Cattan (11) 97629-7146 ou para a coach Valquíria Munhoz (11) 99929-0192.