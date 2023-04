“Espaço Motoboy” no Centro de Barueri tem Wi-Fi, copa e banheiro

Já está em funcionamento o novo “Espaço Motoboy” instalado no bolsão do estacionamento, em frente ao Ganha Tempo de Barueri, no Centro.

O projeto é similar à unidade construída na avenida Tocantins, esquina com a alameda Rio Negro (ao lado da Passarela Estaiada), em Alphaville. “Este é o segundo espaço que entregamos. Vamos fazer um outro na alameda Madeira, em Alphaville”, disse o vice-prefeito e secretário de Obras, Beto Piteri, durante a entrega do equipamento.

O Espaço Motoboy do Centro de Barueri é coberto, tem cerca de 60 metros quadrados de área construída, área interna, assentos, copa equipada, banheiros, wi-fi e tomadas para carga de celulares. Há também espaço para venda de cartão de estacionamento (Zona Azul).

