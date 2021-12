Espetáculo de dança em Osasco marca retorno das ações da Secretaria de Esporte

A Prefeitura de Osasco, por meio da Secretaria de Esporte, Recreação e Lazer (Serel), realizou o espetáculo de dança “A Magia de Recomeçar”, voltado aos alunos. Evento aconteceu no Ginásio Esportivo Professor José Liberatti, em Presidente Altino, no último sábado (27).

A coordenadora Giane Vieira e as professoras Agatha Kobal e Jéssica Uiyvari foram as responsáveis por organizar o evento, que reuniu 20 apresentações de ballet, jazz e dança do ventre. Foram apresentados temas baseados nas atividades cotidianas como feira, futebol, hora da escola, do escritório e da academia.

A Serel arrecadou com o evento meia tonelada de alimentos não perecíveis que ser

ão destinadas ao Fundo Social de Solidariedade. “Toda a equipe merece os parabéns por nos proporcionar esse evento. É gratificante ver nossos alunos demonstrando todo o aprendizado adquirido nas aulas”, disse o secretário de Esportes, Rodolfo Rodrigues Cara.

Aulas gratuitas

A Secretaria de Esporte, Recreação e Lazer (Serel) de Osasco oferece aulas gratuitas de dança para iniciantes, sendo as categorias: baby class e ballet iniciante, jazz, ballet adulto e dança do ventre. Os interessados devem entrar em contato pelo telefone (11) 3654-1062.

