Com direção da dançarina e coreógrafa argentina Sonia Quiroga, a Cia Jaleo aprofunda e revê o flamenco clássico e contemporâneo num verdadeiro encontro de arte, cultura e teatralidade no espetáculo Oro Blanco, que será apresentado no sábado, 12, às 21h, Teatro Aspro (rua Joaquim Dias de Oliveira, 22, Remédios, divisa entre Osasco e São Paulo).

Ingressos à venda em www.bilheteriadigital.com. Inteira: R$ 60,00 / meia: 30,00.