Espetáculo infantil “E o Zé, quem é?” é atração gratuita em Barueri

O Teatro da Praça das Artes, de Barueri, recebe nos dias 21, 22 e 23 de abril, o espetáculo teatral infantil “E o Zé, quem é?”. A atração é gratuita e aberta para todos os públicos.

A peça tem texto e direção do premiado Marcello Airoldi. “Toda a história da peça gira em torno da busca pela história pregressa de Zé, como se ela, por si só, fosse capaz de lhe conferir uma identidade. No entanto, o desconhecimento da linguagem nos evidencia que Zé nunca esteve em contato real com outro ser humano e, portanto, jamais poderia ter desenvolvido qualquer identidade. É apenas em relação direta com os outros que somos o que somos, e isso também é um ponto fundamental de ser discutido perante um público de crianças”, comenta o autor.

O espetáculo faz ainda uma homenagem à Cultura e à Educação que, segundo o encenador, são “pilares que constituem a identidade de qualquer pessoa e de qualquer nação”.

O elenco traz André Capuano, Carolina Parra, Dani Moreno, Eugênio La Salvia, Fagundes Emanuel e Silô Moreno, além dos músicos Felipe Chacon e Juh Vieira. Além disso, o espetáculo conta com a participação em off da grande atriz Laura Cardoso. Já a direção de produção é assinada por Kiko Rieser (autor e diretor da bem-sucedida peça “Nasci Pra Ser Dercy”).

SERVIÇO

Espetáculo “E o Zé, quem é?”

Quando: 21, 22 e 23 de abril

Onde: Praça das Artes de Barueri (Rua Min. Rafael de Barros Monteiro, 255 – Jardim dos Camargos)

Ingressos: Grátis, pela Bilheteria Express ou uma hora antes de cada apresentação

Duração: 70 minutos