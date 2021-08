Espetáculo Irmã Selma é atração em teatro de Osasco

O Teatro Aspro, em Osasco, recebe o espetáculo de humor Irmã Selma neste sábado (14), a partir das 20h30. A atração chega para entreter o público após um período sem eventos, devido às restrições impostas pela pandemia.

O espetáculo apresenta cinco personagens que nasceram durante a permanência de Octávio Mendes no “Terça Insana”, grupo ao qual permaneceu durante quatro anos. Algumas cenas do espetáculo fazem parte da antologia do humor, como a própria “Irmã Selma”, que tem quase oito milhões de visualizações no YouTube. Os outros personagens tratam de assuntos variados, mas não perdem as altas doses de humor sem palavrões.

O público poderá curtir cenas como “Um ex-gay”, “Mônica Goldstein, uma apresentadora de um programa sensacionalista de TV”, “Xanaína, uma prostituta que resolveu virar cantora”, “Maria Botânica, uma cantora baiana” e “Irmã Selma, uma freira humorista”.

Os ingressos são vendidos com valores entre R$ 30 e R$ 60 mais taxa e podem ser adquiridos no site da Mega Bilheteria (https://megabilheteria.com/evento?id=20210716183217).

Apesar de ser considerado um espetáculo inteligente, pelo tipo de humor sem palavrões ou qualquer tipo de apelação, é recomendado para maiores de 14 anos, devido ao teor dos assuntos abordados.

O espetáculo Irmã Selma viajou durante um ano e meio de Manaus a Porto Alegre e foi assistido por aproximadamente dezesseis mil pessoas. Em seguida, ficou em cartaz por quase três anos no Teatro Gazeta, na capital paulista, e agora, chega a Osasco.

DivulgaçãoServiço

Espetáculo Irmã Selma no Teatro Aspro

Quando: 14/08, às 20h30

Endereço: rua Joaquim Dias de Oliveira, 22, na Vila dos Remédios, Osasco

Ingressos e mais informações: Mega Bilheteria