Espetáculo Les Girl – Uma Diva Perto de Você é atração gratuita em Barueri

Para celebrar o mês da diversidade, Barueri recebe no dia 11 de junho, às 20h, as artistas transexuais Paulette Pink, Renata Peron e Leandra Gitana, no espetáculo Les Girls – Uma Diva Perto de Você. Atração gratuita acontece no Centro de Eventos da cidade.

Sob a direção de Rodolfo Lima, o espetáculo teatral com músicas traz à cena três mulheres trans em diálogo com seus dilemas internos, suas histórias de vida e suas divas pessoais. Paulette Pink, Renata Peron e Leandra Gitana falam sobre militância, dor, poesia, saudade e esperança questionando o papel indireto que o conceito de diva ganha na rotina de vida e escolhas pessoais.

Contemplado pelo Proac (Programa de Ação Cultural), do governo do Estado de São Paulo Nº 30/2021 Cidadania/Cultura LGBTQIA+, Les Girls – Uma Diva Perto de Você realiza 17 sessões em teatros e espaços culturais da capital paulista e Grande São Paulo, além de ter integrado a programação oficial da Virada Cultural da capital paulista.

Os ingressos serão distribuídos gratuitamente a partir do dia 6 de junho até o dia 11, das 8h às 17h, na administração do Centro de Eventos de Barueri, localizado na Avenida Sebastião Davino dos Reis, 672, na Vila Porto. Para mais informações, ligue para (11) 4168-6114.

SERVIÇO

Les Girls – Uma Diva Perto de Você em Barueri

Quando: 11 de junho, às 20h

Onde: Centro de Eventos

Ingressos gratuitos