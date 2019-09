Espetáculo “O Diário de Mika” é atração gratuita em shopping no sábado (5)

A comemoração de Dia das Crianças começa mais cedo no Raposo Shopping, com a apresentação do espetáculo “O Diário de Mika – Temos muito o que aprender”, no sábado (5), às 15h.

Com entrada gratuita e classificação livre, o show será apresentado no piso Raposo, com direito a uma sessão de fotos com as crianças ao final do espetáculo (de até 30 minutos).

Os pequenos vão conhecer a história de Mika – uma menina muito curiosa de 4 anos de idade – que vai descobrindo, de forma divertida, como lidar com as novidades do dia a dia. Com a ajuda de seus amigos brinquedos que aparecem de forma gradativa, ela ilustra de forma lúdica e musical as descobertas que os pequenos fazem nessa fase da vida, interagindo com o público.

Com efeitos visuais, adereços cênicos, e um novo cenário inflável, o show se torna dinâmico e divertido para todas as idades, causando surpresas e emoções ao decorrer da aventura.

“O Diário de Mika”

A série de animação brasileira, indicada ao “EMMY KIDS AWARDS 2017”, conta as aventuras de Mika, que está aprendendo a lidar com tudo que o mundo tem para oferecer. A série é veiculada no Brasil, entre outros canais, por Disney Júnior, TV Cultura, TV Brasil, TV Escola e Rede Brasil de Televisão, estando também presente em mais de 130 países de todos os continentes, nas principais plataformas digitais (Netflix) e canais de TV.

A presença no YouTube também é marcante, reunindo episódios da primeira temporada, além de clipes e karaokês das músicas originais, ultrapassando a marca de 700 milhões de minutos assistidos e 653 mil inscritos (apenas no canal em português). Em setembro de 2017, a Supertoons em parceria com a Sony Music, lançou o canal VEVO que já conta com 201 mil inscritos.

Serviço

“O Diário de Mika – Temos muito o que aprender”

Onde: piso Raposo, no Raposo Shopping (Rod. Raposo Tavares, km 14,5 – São Paulo)

Quando: 5 de outubro, às 15h

Quanto: gratuito

Classificação: livre

Mais informações: www.rapososhopping.com.br ou pelo telefone (11) 3732-5000.