Espetáculo “Reprise” é atração gratuita em Barueri neste fim de semana

A trupe da Cia LaMínima volta a Barueri neste fim de semana com o espetáculo “Reprise”. Desta vez, a atração gratuita será realizada no sábado e domingo, dias 5 e 6, às 16h, na praça do Jardim Aldir (ao lado da avenida Exército Brasileiro).

Em Reprise, dois palhaços descobrem que foram contratados para o mesmo espetáculo, no mesmo horário, pela mesma pessoa. Depois das tentativas de provar um ao outro sua prioridade no picadeiro, decidem realizar o trabalho juntos. Eles percebem que juntos seus talentos se multiplicam e que é uma oportunidade de renovarem seus repertórios.

O projeto foi contemplado no edital Prêmio Funarte de Estímulo ao Circo 2021, com a proposta de ser apresentado quatro vezes, sendo duas em Barueri e outras duas em Cotia. Em Barueri, o evento conta com apoio da Secretaria de Cultura e Turismo.

O espetáculo completa 15 anos, sendo um dos mais versáteis já realizados pela companhia LaMínima. Em agosto deste ano, a companhia LaMínima completará 25 anos de atuação nas artes cênicas, integrando as linguagens do teatro e do circo no Brasil.