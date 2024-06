Espetáculo “Riso a Vapor” é atração no Grande Otelo, em Osasco, nesta terça (18) e quarta (19)

Espetáculo “Riso a Vapor” é atração no Grande Otelo, em Osasco, nesta...

O Espaço Cultural Grande Otelo, em Osasco, recebe nesta terça e quarta-feira, dias 18 e 19 de junho, o espetáculo “Riso a Vapor”, às 19h. A apresentação é uma adaptação do show circense “Snowshow” de Slava Polunin para o grupo de conviventes atendidos no Núcleo de Convivência do CER II Burjato, em Osasco.

publicidade

A atividade tem como objetivo reforçar ao público o quanto todos são capazes de representar personagens em uma adaptação apresentada somente por pessoas atípicas.

De acordo com os organizadores, adaptar o espetáculo para incluir pessoas com deficiência promove a inclusão e a diversidade no mundo das artes cênicas. “Isso ajuda a criar um ambiente mais igualitário e representa uma ampla gama de talentos e experiências”, diz a organização.

publicidade

Os ingressos custam R$ 10 mais um quilo de alimento não perecível, e podem ser adquiridos presencialmente no CER Burjato. Já o Espaço Cultural Grande Otelo está localizado na Rua Dimitri Sensaud de Lavoud, 100, Vila Campesina.