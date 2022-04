Espetáculo Toy Story é atração em Barueri neste domingo (3)

O Centro de Eventos de Barueri será palco da peça infantil “História de Brinquedos Toy Story” neste domingo (3), às 16h.

publicidade

O espetáculo aborda o aniversário de Andy, que está chegando, e os brinquedos estão nervosos porque temem que um novo brinquedo possa substituí-los, sempre liderados por Woody, um caubói que é também o brinquedo predileto de Andy. A história é uma adaptação do grande sucesso do cinema agora nos palcos com uma super produção.

Os ingressos custam entre R$ 25 e R$ 40 mais taxa e podem ser adquiridos no site da Bilheteria Express, onde podem ser encontradas mais informações. Já o Centro de Eventos de Barueri está localizado na Avenida Pastor Sebastião Davino dos Réis, 672, na Vila Porto.

publicidade

Confira a programação de abril no Centro de Eventos de Barueri:

Além da peça infantil “História de Brinquedos Toy Story”, a agenda cultural do mês de abril no Centro de Eventos da cidade está repleta de atrações para toda a família.

No dia 10, às 10h, haverá o “Encanto no Teatro com Café da Manhã”, com a Família Madrigal. Os participantes irão degustar um café da manhã com 30 itens entre doces, salgados e bebidas variadas em sistema self-service com a presença das personagens e em seguida assistirão ao espetáculo.

publicidade

Quem gosta de comédia não pode perder a apresentação de Ary Toledo no dia 23 de abril às 20h. Será a estreia de seu novo show: “A Volta do Ary Toledo”, comemorando seus 54 anos de sucesso em todo o Brasil e no exterior, como em Portugal, Japão, Espanha e Estados Unidos.

Para encerrar o mês, no dia 30 às 20h acontecerá o Festival Baruart, evento de dança que receberá bailarinos de vários locais do país. O evento será encerrado no dia 1º de maio. Os ingressos serão vendidos no Centro de Eventos. Quem doar uma lata grande de leite em pó tem 50% de desconto no ingresso (R$40 inteira e R$20 meia).

Os ingressos estão sendo vendidos no Bilheteria Express ou diretamente no Centro de Eventos, de segunda a sexta-feira das 8h às 17h.