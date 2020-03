Espetáculo “Toy Story” é atração em Barueri

Não há quem não se encante com “Toy Story”, a animação cinematográfica que conquistou adultos e crianças ao redor do mundo e cuja adaptação para o teatro já é um grande sucesso, visto por mais de 120 mil pessoas. No domingo (15), a Sala de Espetáculos de Barueri, no Centro de Eventos, recebe às 16h a peça infantil que conquista crianças e adultos. Os ingressos já estão à venda a partir de R$ 29,90 (lote promocional).

O espetáculo, dirigido por Thi Fugikawa, traz o incrível mundo onde os brinquedos ganham vida quando seus donos não estão presentes. Dá para ver de pertinho o patrulheiro espacial Buzz Lightear, o dinossauro Rex, o Sr. Cabeça de Batata, a camponesa Betty, o xerife Woody, a vaqueira Jessye, o Garfinho, além dos soldadinhos de plásticos mais fiéis do planeta e Mickey Mouse.

Nesta fantástica e super animada produção, todos irão mostrar o sentido exato da amizade. Eles cantam, dançam e emocionam a todos com um belo espetáculo cheio de luzes e efeitos. É uma aventura cheia de emoção e amizade, feito para todas as idades.

Os ingressos estão sendo vendidos através do site www.bilheteriaexpress.com.br ou na bilheteria do Centro de Eventos.

“Amigo Estou Aqui – O Incrível Mundo de Toy Story” em Barueri

Dia 15/03 (domingo), às 16h // Local: Centro de Eventos – avenida Pastor Sebastião Davino dos Reis, 672, Vila Porto // Mais informações: 4168-1809 / 97027-5645 (WhatsApp) // Ingressos: R$ 60 (inteira) e R$ 30 (meia-entrada) // Vendas online: www.bilheteriaexpress.com.br