Esporte Espetacular exibe competição de manobras radicais de bike em Carapicuíba neste domingo

Com uma das melhores pistas de MBX do país, Carapicuíba recebe, pelo quarto ano consecutivo, os melhores pilotos de BMX Dirt

Neste domingo (10), a partir das 9h30, o “Esporte Espetacular”, da TV Globo, vai exibir a grande final do campeonato de manobras radicais de bike em Carapicuíba.

Com uma das melhores pistas de MBX do país, o município recebe, pelo quarto ano consecutivo, os melhores pilotos de BMX Dirt, no Caracas Trails, que fica na rua do Estádio, 31 -163 (Cohab).

Em 2020, o piloto da casa, Leandro ‘Overall’, conseguiu se consagrar tricampeão da competição, que reuniu apaixonados pelo BMX de diversas cidades. Neste ano, devido à pandemia, o evento não será aberto ao público.

Grande final BMX Dirt – Caracas Trails

Quando: Domingo 10/01, às 9h30 //

Onde assistir: Transmissão ao vivo no Esporte Espetacular, TV Globo

