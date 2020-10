Espro reúne 25 vagas de Jovem Aprendiz com remuneração de até R$ 1 mil

O Espro – Ensino Social Profissionalizante, instituição sem fins lucrativos que capacita e insere adolescentes e jovens no mundo do trabalho, está com 25 vagas abertas, em São Paulo, dentro do programa Jovem Aprendiz.

É uma oportunidade para que os jovens conquistem o primeiro emprego com carteira assinada e aperfeiçoem-se no mundo corporativo.

As inscrições devem ser feitas até o dia 09 de outubro no site www.espro.org.br .

Detalhes das vagas de Jovem Aprendiz*:

Empresa Privada – 02 vagas – São Paulo

Ensino médio – Horário: 07h às 13h – segunda a sexta-feira

Remuneração: R$ 736,00 + Benefícios

Idade: 18 a 22 anos

Empresa privada – 01 vaga – São Paulo

Ensino Médio, Técnico ou cursando Superior – Horário: 08h às 14h – segunda a sexta-feira

Remuneração: R$ 736,00 + Benefícios

Idade: 18 a 22 anos

Empresa privada – 01 vaga – São Paulo

Ensino Médio – Horário: 09h às 15h – segunda a sexta-feira

Remuneração: R$ 990,00 + Benefícios

Idade: 17 a 22 anos

Empresa privada – 06 vagas – São Paulo

Ensino Médio – Horário: 10h às 16h – segunda a sexta-feira

Remuneração: R$ 880,00 + Benefícios

Idade: 16 a 22 anos

Empresa privada – 04 vagas – São Paulo

Ensino Médio – Horário: 07h30 às 13h30 – segunda a sexta-feira

Remuneração: R$ 1.031,00 + Benefícios

Idade: 18 a 22 anos

Empresa privada – 02 vagas – São Paulo

Ensino Médio, Técnico ou Superior – Horário: 08h às 14h – segunda a sexta-feira

Remuneração: R$ 805,00 + Benefícios

Idade: 18 a 22 anos

Empresa privada – 07 vagas – São Paulo

Ensino Médio – Horário: 08h às 12h – segunda a sexta-feira

Remuneração: R$ 490,00 + Benefícios

Idade: 17 a 22 anos

Empresa privada – 02 vagas – São Paulo

Ensino Médio – Horário: 09h às 15h – segunda a sexta-feira

Remuneração: R$ 736,00 + Benefícios

Idade: 16 a 22 anos

* Fonte: Espro – sujeito a alterações