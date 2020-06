“Esquadrão Suicida” é atração deste Domingo Maior (14/06) na Globo

Este Domingo Maior (14/06) vai exibir o filme “Esquadrão Suicida” na tela da TV Globo. O longa, com Will Smith, Jared Leto e Viola Davis no elenco, vai ao ar às 22h31, logo após “Fantástico”.

Este Domingo Maior (14/06) – “Esquadrão Suicida”

Sinopse: Após a aparição do Superman, a agente Amanda Waller está convencida de que o governo americano precisa ter a sua própria equipe de meta humanos para combater possíveis ameaças. Para tanto, ela cria o projeto do Esquadrão Suicida, onde perigosos vilões encarcerados são obrigados a executar missões a mando do governo. Caso sejam bem-sucedidos, eles têm suas penas abreviadas em 10 anos. Caso contrário, simplesmente morrem. O grupo é autorizado pelo governo, após o súbito ataque de Magia, uma das “convocadas” por Amanda, que se volta contra ela. Desta forma, Pistoleiro, Arlequina, Capitão Bumerangue, Crocodilo, El Diablo e Amarra são convocados para a missão. Paralelamente, o Coringa aproveita a oportunidade para tentar resgatar o amor de sua vida: Arlequina.

Mais informações:

Título original: Suicide Squad

Elenco: Will Smith, Jared Leto, Viola Davis, Margot Robbie

Dubladores: Floyd Lawton e Pistoleiro: Marco Ribeiro/ Amanda Waller: Márcia Morelli/ Harley Quinn e Arlequina: Iara Riça/ Coringa: Alexandre Moreno/ Digger Harkness e Capitão Bumerangue: Leonardo “Léo” Martins/ Chato Santana e El Diablo: Rodrigo Oliveira/ Waylon Jones e Crocodilo: Francisco Junior/ June Moone e Magia: Carol Crespo / Rick Flag: Reginaldo Primo

Direção: David Ayer

Nacionalidade: Americana

Gênero: Ação

