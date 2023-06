Estação de Bombeiros de Osasco passa por reforma

As instalações da Estação de Bombeiros de Osasco, localizadas no Jardim das Flores, estão em reforma. O prefeito Rogério Lins (Podemos) visitou o espaço nesta quarta-feira (28).

Foram reformados a cozinha, alojamento, salas administrativas e de telegrafia (que recebe as ocorrências), espaço onde são armazenados os equipamentos de uso, partes hidráulica e elétrica e pintura de muros e grades e estruturas que sustentam o teto do pátio onde ficam as viaturas.

A unidade conta com motos de apoio a ocorrências, duas unidades de resgate, dois caminhões tanque e uma unidade do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).

De acordo com o cabo Delatore, a Estação de Bombeiros de Osasco é a única no Estado que conta com equipamento apropriado para salvamento em águas contaminadas, como por exemplo, as do Rio Tietê. Com o equipamento é possível mergulhar a uma profundidade de até 100 metros.

“Todos nós temos orgulho do nosso Corpo de Bombeiros, formado por profissionais qualificados que estão sempre a postos para atender a nossa população”, disse o prefeito.