Estação Osasco da CPTM ganha ponto de embarque e desembarque virtual da Uber

A Uber, sediada em Osasco, e a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) criaram pontos de embarque e desembarque virtuais em algumas estações para facilitar o encontro de passageiros com motoristas do aplicativo. Na região, foram contempladas com a iniciativa as estações Osasco e Jardim Silveira, em Barueri, da Linha 8-Diamante.

Ao abrir o aplicativo da Uber na estação de trem, o passageiro é direcionado pela própria plataforma para locais específicos. Esses pontos virtuais foram instalados em locais onde já existiam baias para veículos, em locais próximos aos acessos das estações, sem prejuízo à circulação de outros veículos e transporte coletivo de ônibus.

O formato permite que outros serviços de aplicativos também possam fazer parte da ação no futuro. “A proposta é promover a mobilidade e a integração modal garantindo facilidade, rapidez e segurança nos deslocamentos dos nossos passageiros”, explica o diretor de Planejamento e Novos Negócios da CPTM, Eduardo Jorge da Cunha Caldas Pereira.

Além das estações Osasco e Jardim Silveira, da Linha 8-Diamante, foram implantados na primeira fase do projeto, pontos virtuais, semelhante aos existentes em shoppings e aeroportos, em 10 estações de cinco linhas da CPTM:

– Estações da Luz e Palmeiras-Barra Funda, da Linha 7-Rubi;

– Estações Brás e Tamanduateí, da Linha 10-Turquesa;

– Estações Guaianases e Suzano, da Linha 11-Coral;

– Estações Itaim Paulista e Jardim Romano, da Linha 12-Safira;

– Estações Engenheiro Goulart e Aeroporto-Guarulhos, da Linha 13-Jade;

A proposta é ampliar os pontos virtuais para as demais estações da CPTM. “A Uber é um complemento ao transporte público, principalmente no começo ou final dos percursos. Acreditamos que parcerias como essa, além de facilitar a vida dos usuários, contribuem com o planejamento e melhoria da mobilidade no entorno das estações”, afirma Ricardo Leite Ribeiro, diretor de políticas públicas da Uber no Brasil.