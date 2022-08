Estação Osasco oferece aferição de pressão arterial e exame de colesterol gratuitos

A Estação Osasco da ViaMobilidade recebe nesta segunda-feira (22) a Campanha de Combate ao Colesterol, realizada em conjunto com a ViaQuatro em parceria com o Instituto Horas da Vida. Passageiros que utilizam as linhas 8-Diamante e 9-Esmeralda terão à disposição serviços como aferição de pressão arterial e medição de colesterol por meio de oxímetro. Os atendimentos acontecem até a sexta-feira (26), das 10h às 16h.

A ação teve início no dia 8 de agosto, quando é comemorado o Dia Nacional de Combate ao Colesterol. Antes de chegar a Osasco, a campanha já passou pelas estações Luz (Linha 4-Amarela) e Santa Cruz (Linha 5-Lilás). Na próxima semana, a Estação Santo Amaro (Linha 9-Diamante) vai receber os profissionais que realizam os exames.

Iniciativa visa alertar a população sobre o tema. Segundo a Sociedade Brasileira de Cardiologia (SBC), quatro em cada 10 brasileiros têm colesterol alto. Além disso, 67% responderam que nem mesmo sabem quanto é a sua própria taxa de colesterol.

Serviço:

Campanha de Combate ao Colesterol

Quando: De 22/08 a 26/08, das 10h às 16h /

Onde: Estação Osasco – Linha 8-Diamante e 9-Esmeralda