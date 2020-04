Estação Osasco terá caixas eletrônicos do Banco24Horas

Sete estações da CPTM, entre elas a de Osasco, terão, até a primeira quinzena de maio, caixas eletrônicos da rede Banco24Horas, que disponibiliza serviços em uma única máquina para quem tem conta nos principais bancos do país, como Bradesco, Banco do Brasil, Santander, Itaú e Caixa Econômica Federal.

Assim, durante o deslocamento para casa ou trabalho, os passageiros poderão, por exemplo, pagar contas, consultar o saldo e o extrato bancário, sacar dinheiro e realizar transferências eletrônicas.

Pelo projeto-piloto, as sete estações que receberão os caixas eletrônicos do Banco24Horas são: Osasco, Palmeiras-Barra Funda, Pinheiros, Tamanduateí, Brás e Tatuapé. No total, serão instalados 16 caixas na área livre e área paga das estações.