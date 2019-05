Estádio do Rochdale, em Osasco, recebe Brasil x Uruguai pelo Sul-Americano de Rugby

O Estádio José Liberatti, no Jardim Rochdale, em Osasco, recebe neste sábado (18), às 16h, Brasil x Uruguai pela segunda rodada do Sul-Americano 6 Naciones 2019 de Rugby. A seleção brasileira é a atual campeã.

Os ingressos podem ser comprados online site http://bit.ly/Osasco_6N2019. Os valores são entre R$12,65 a meia (já com taxa) e R$ 25,30 a inteira, sendo que no dia do jogo também será possível adquirir o ingresso na bilheteria do estádio.

O evento conta com o apoio da Prefeitura de Osasco, por meio da Secretaria de Esporte, Recreação e Lazer (Serel), em parceria com a Confederação Brasileira de Rugby. “O Rugby é um esporte que está crescendo no país. Fico extremamente feliz em recebê-lo em nosso município”, disse o secretário municipal de Esporte, Carmônio Bastos.

Publicidade

O evento também tem apoio dos vereadores. “A Câmara Municipal de Osasco apoia e incentiva a prática esportiva, bem como os eventos que possam projetar a imagem da cidade de forma positiva no país e no mundo”, afirma a presidência da Casa, por meio da assessoria de imprensa.