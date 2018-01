Estádio do Rochdale sedia grupo da Copa SP a partir desta quinta-feira, 4

Estádio do Rochdale sedia grupo da Copa SP a partir desta quinta-feira,...

A Copa São Paulo de Futebol Júnior, ou Copinha, como é conhecida, começou dia 2 e segue até 25 de janeiro. O número de participantes é recorde absoluto com 128 clubes, divididos em 32 grupos em várias sedes pelo Estado de São Paulo.

O campeonato é realizado desde 1969 e só não foi disputado em 1987. O Corinthians é o grande adversário, somando 10 vitórias e oito vice-campeonatos. O Fluminense (RJ) tem cinco títulos, o Internacional tem quatro e Santos e São Paulo ganharam três vezes cada.

Osasco é uma das sedes do torneio. O Estádio José Liberatti (Rochdalão) sediará os jogos do Grupo 23 que, além do time da cidade (o Audax), reúne também Rio Branco (ES), Atlético (MG) e União Barbarense (SP).

Os jogos têm entrada gratuita e, nesta quinta-feira (dia 4), já tem rodada dupla. Às 17h15, o Audax recebe o Rio Branco (ES). Às 19h15 tem Atlético-MG e Barbarense (SP).

JOGOS EM OSASCO

GRUPO 23 – OSASCO – ESTÁDIO JOSÉ LIBERATTI

4/1 – 17h15 – Audax x Rio Branco-ES

4/1 – 19h15 – Atlético-MG x União Barbarense-SP

7/1 – 17h – Audax x União Barbarense-SP

7/1 – 19h – Rio Branco-ES x Atlético-MG

10/1 – 14h – União Barbarense-SP x Rio Branco-ES

10/1 – 16h – Audax x Atlético-MG