Estado alerta para risco de transmissão da covid-19 em nova campanha na TV a partir de hoje (7)

O governador João Doria anunciou uma nova campanha de conscientização contra a covid-19. A partir deste domingo (7), um vídeo cedido pelo estado do Mato Grosso do Sul, com 30 segundos, será exibido nas emissoras de TV e nas redes sociais alertando a população sobre o risco da propagação do vírus quando as medidas preventivas são ignoradas.

publicidade

O conteúdo mostra uma jovem que, ao sair com as amigas, não tomou os devidos cuidados de distanciamento social e uso de máscara, contraiu o vírus e o transmitiu para o pai. A peça termina com o pai entubado em um leito de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) para dar dimensão do extremo risco de contágio da covid-19.

“Sensibilizado, liguei para o governador Reinaldo Azambuja e pedi a ele para utilizar o mesmo comercial para que pudéssemos ter essa veiculação no estado de São Paulo para orientar os jovens, nossos filhos, nossos sobrinhos e nossos netos, que infelizmente hoje representam uma parte substancial dessa desobediência à saúde e não estão protegendo suas vidas”, disse Doria.

publicidade

O governo estadual de São Paulo investirá R$ 8 milhões para veicular a peça publicitária até o dia 20 de março, com a proposta de impactar e mostrar uma situação real de transmissão do vírus entre a juventude. Reunião entre amigos, festas de aniversário e baladas clandestinas são ambientes potencialmente propícios para a transmissão da covid-19.

publicidade

O Estado de São Paulo contabiliza mais de 60 mil óbitos e 2 milhões de casos confirmados durante a pandemia. Atualmente, os 645 municípios têm pelo menos uma pessoa infectada, sendo 629 com um ou mais óbitos.