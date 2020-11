Estado contratará mais de 10 mil professores para programa de recuperação dos alunos

Nesta quarta-feira (11), o secretário estadual de Educação, Rossieli Soares, anunciou que mais de 10 mil professores serão contratados para atuar no programa de recuperação dos alunos matriculados na rede estadual de ensino. As aulas de recuperação estão previstas para janeiro de 2021.

Além dos novos docentes, mais de 140 mil profissionais serão formados para atuar no programa. Os docentes da rede que tenham interesse em participar das aulas de recuperação em janeiro também terão essa opção.

O programa será implementado pelo governo do estado para minimizar os déficits na aprendizagem dos estudantes durante o período de suspensão das atividades presenciais, devido à pandemia.

Alunos serão avaliados ao final do ano letivo de 2021

No planejamento apresentado pela Secretaria Estadual da Educação, os anos letivos de 2020 e 2021 serão considerados um único ciclo contínuo. Ou seja, os alunos que entregaram as atividades propostas neste ano serão aprovados para o próximo ano letivo, mas terão o aprendizado avaliado somente ao final de 2021.

Já os alunos que não fizeram as atividades, terão a oportunidade de fazê-las e entregá-las ainda neste ano. “O aluno tem de apresentar o mínimo de atividades, não estamos falando de uma progressão automática para todo mundo. Mesmo que o aluno não alcance a aprendizagem idealizada poderá prosseguir se tiver o essencial”, afirmou Rossieli Soares.

As atividades podem ser feitas pela internet ou pelo material impresso que, de acordo com o secretário, tem sido distribuído nas escolas. Rossieli afirmou ainda que 15% dos alunos matriculados nas escolas estaduais ainda não entregaram as atividades.

“Haverá avaliação das atividades recebidas e o conselho de classe vai definir se o aluno vai progredir ou não. Se ele entregou as atividades, mesmo com problemas na aprendizagem, deve prosseguir”, finalizou.

