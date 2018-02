Estado convoca mais de 54 mil alunos de Osasco para atualização cadastral

A Secretaria de Educação de São Paulo solicita aos pais e responsáveis dos mais de 54 mil estudantes de Osasco que compareçam as unidades de ensino para a atualização do cadastro até o dia 2 de março.

Publicidade

Para efetuar a atualização será necessário levar um comprovante de endereço e um documento com foto na secretaria da escola em que o estudante está matriculado.

Com dados atualizados, a unidade de ensino pode conversar com os responsáveis a fim de saber os motivos de faltas e buscar uma solução que garanta o acesso do aluno à escola. Também proporciona uma comunicação rápida em casos emergenciais e ainda garante que o estudante consiga se matricular na escola mais próxima de sua residência.

Calendário 2018

No último dia 1º de fevereiro, 3,7 milhões de alunos voltaram às aulas nas mais de 5 mil escolas da rede estadual de ensino. De acordo com calendário divulgado no Diário Oficial, o período de férias ocorrerá de 28 de junho a 31 de julho. Para garantir o cumprimento dos 200 dias letivos, previstos na Lei de Diretrizes e Bases (LDB), as escolas devem encerrar a programação pedagógica, no mínimo, no dia 20 dezembro.