Estado e Sebrae-SP oferecem cursos técnicos grátis para pequenos empreendedores

Estão abertas as inscrições na primeira turma do ano dos cursos técnicos e de gestão gratuitos para pequenos empreendedores, por meio do programa Empreenda Rápido, do governo do estado. Entre as opções de cursos oferecidos estão fotografia para e-commerce, alongamento de cílios, visual merchandising, jardinagem e hambúrguer artesanal.

O Empreenda Rápido é uma iniciativa do governo estadual em parceria com as instituições Sebrae-SP, Centro Paula Souza, Universidade Virtual do Estado de São Paulo (Univesp), Senai e Senac. Durante o ano, serão oferecidas 400 mil vagas em todo o estado. Para isso, novas turmas são abertas todas as semanas, destinadas para quem quer começar um negócio próprio e para quem já empreende.

Serão oferecidos cursos para os mais variados segmentos, como Beleza, Construção Civil, Alimentos e Bebidas, Têxtil, Vestuário, Automotivo, Eletroeletrônico, Metalurgia, Gráfico e Editorial, Tecnologia da Informação, Economia Criativa, entre outros.

Acesso a microcrédito

Além das qualificações, o Empreenda Rápido auxilia os empreendedores no acesso a novos mercados e na busca por crédito orientado. Até o final de 2021, serão disponibilizados, por meio do Banco do Povo, mais de R$ 150 milhões em microcrédito aos concluintes dos cursos. Para acesso ao crédito, os concluintes, não podem restrições cadastrais no CPF ou CNPJ.

Lançado em julho de 2019, o Empreenda Rápido é uma opção para auxiliar micro e pequenos empresários durante a pandemia de covid-19. Em 2020, cerca 170 mil pessoas se inscreveram no programa e mais de R$ 68 milhões foram concedidos via Banco do Povo e Desenvolve SP, segundo o governo do estado.

Inscrições nos cursos técnicos:

As inscrições para a primeira turma de cursos técnicos já estão abertas para pessoas físicas e jurídicas. Os interessados devem se cadastrar no site Empreenda Rápido (www.empreendarapido.sp.gov.br), pelo telefone 0800 570 0800 ou buscar informações nos escritórios regionais do Sebrae-SP e postos do Sebrae.

Já as aulas começam na próxima segunda-feira (22) e serão ministradas pelo Centro Paula Souza, Univesp, Senai e Senac, oferecidas de forma online ou presencial, variando entre 20h e 44h de duração nas turmas online e 24h e 88h nas presenciais. As inscrições poderão ser feitas até dois dias úteis antes do início das turmas.

