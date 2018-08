Estado paga até R$ 50 mil por informações sobre desaparecimento da policial Juliane

A Secretaria de Estado de Segurança Pública ofereceu uma recompensa de até R$ 50 mil por informações que levem à descoberta do paradeiro da policial Juliane Santos Duarte, de 27 anos. A ligação pode ser feita para o Disque Denúncia no número 181, e o sigilo é garantido.

Juliane desapareceu na favela Paraisópolis, em São Paulo, após se encontrar com amigos em um bar na comunidade na última quarta-feira (1º).

Segundo uma testemunha, ela voltava do banheiro do bar quando ouviu uma pessoa reclamar do sumiço do seu celular. Então, tirou a arma da cintura, se identificou como policial e disse que ninguém sairia do local até que o aparelho aparecesse. A partir daí, virou alvo de criminosos locais.

Pouco mais de meia hora depois, quatro homens encapuzados, invadiram o local, questionaram se ela era policial e teriam dado dois tiros e levado Juliane.

A moto dela foi achada na quinta-feira em Pinheiros, na zona Oeste de São Paulo. Imagens de câmeras de vigilância flagraram o homem que abandonou o veículo. Ele ainda não foi preso.

Policiais militares e civis estão mobilizados nas buscas pela soldado.