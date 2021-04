Estado prorroga gratuidade no Bom Prato para moradores de rua até 31 de julho

O governo do estado de São Paulo anunciou, nesta quarta-feira (14), que estenderá o período de gratuidade das refeições oferecidas nos restaurantes Bom Prato aos moradores de rua até o dia 31 de julho.

De acordo com o governador João Doria (PSDB), o programa garantirá três refeições diárias à população que vive nas ruas. “Previsto inicialmente para funcionar até 30 de abril, tomamos a decisão de prorrogar a gratuidade até 31 de julho nos 59 restaurantes Bom Prato”, declarou Doria.

O horário de atendimento dos 59 restaurantes segue ampliado, sendo os cafés da manhã das 7h às 9h, almoços das 10h30 às 14h, e jantares das 17h às 19h, ou enquanto houver disponibilidade. São 115 mil refeições por dia e 3,4 milhões de refeições oferecidas por mês pela rede Bom Prato, segundo o governo paulista.

Além disso, todas as unidades seguem à risca todas as orientações de prevenção à covid-19, organizando o distanciamento na fila e disponibilizando álcool em gel e lixeiras nas calçadas para manter a limpeza do entorno.