Estão abertas as inscrições do Programa Mãe Cotiana

Estão abertas, até o dia 26 de setembro, as inscrições para o programa Mãe Cotiana. O programa faz parte do Projeto ‘Cotia que Cuida’ e garante que as gestantes que fazem acompanhamento de pré-natal nas UBS’s de Cotia tenham prioridade no atendimento como forma de garantir o seu bem-estar e do seu bebê.

Além disso, o programa ainda entrega um kit enxoval de bebê completo para as participantes.

Para se inscrever, a interessada deve:

Estar entre a 14ª e 35ª semana de gestação;

Morar há pelo menos um ano em Cotia;

Apresentar caderneta da gestante;

Apresentar inscrição no cadastro único e número de inscrição social (NIS);

Ter renda familiar não superior a três salários mínimos.

As inscrições podem ser feitas no CRAS e CREAS on-line pelo whatsapp (11) 96300-7500.