Estão abertas as inscrições para 12ª Volta da União

Já estão abertas as inscrições para a 12ª Volta da União, corrida e caminhada de rua realizada pelo Shopping União de Osasco.

A prova será no dia 11 de junho e terá percursos de 4 e 9 quilômetros, com saída e chegada no Shopping União.

A competição vai oferecer R$12 mil em prêmios, além de sorteio de brindes.

As inscrições podem ser feitas pelo site yescom.com.br.