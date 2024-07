Estão abertas as inscrições para a 1ª Corrida da Catedral de Santo Antônio, em Osasco

Estão abertas as inscrições para a 1ª Corrida da Catedral de Santo...

Estão abertas as inscrições para a 1ª Corrida da Catedral de Santo Antônio, em benefício das obras da igreja, marcada para o dia 25 de agosto.

O evento, que terá como ponto de partida a Praça Manoel Coutinho, oferecerá modalidades de corrida e caminhada, ambas com percurso de 5km. As inscrições podem ser feitas até dia 12 de agosto, no valor de R$ 120,00 para cada modalidade, podendo ser parceladas em até 12 vezes na plataforma Sympla.

O cronograma do dia prevê uma série de atividades:

– 6h: Abertura da área dos participantes;

– 6h55: Largada para PCDs;

– 7h: Largada geral (masculino e feminino);

– 7h10: Largada da caminhada.

A premiação está programada para iniciar às 7h40, com previsão de encerramento do evento às 8h30.

Os organizadores enfatizam que a corrida vai além da competição, visando promover saúde, bem-estar e fortalecer os laços comunitários. O evento também busca destacar a rica história e cultura de Osasco, consolidando a cidade como um centro de atividades culturais e esportivas.

A organização ressalta que, por questões técnicas e de segurança, pode haver alterações no percurso, locais de largada e chegada, bem como nos horários do evento.

As etapas são projetadas para garantir acessibilidade das pessoas com deficiência (PCDs), que possuem benefício de 100% de isenção na inscrição (tipo nº no peito, para outras, PCDs terão descontos).